Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ausblick und Kursentwicklung dürften solange von den Problemen mit dem Unkrautvernichter Roundup überschattet werden, bis es in diesem Punkt mehr Klarheit gebe, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung stütze, aber Anleger könnten erst einmal abwarten./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-09-13/09:48

ISIN: DE000BAY0017