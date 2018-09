Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Dialog Semiconductor angesichts der Präsentation neuer iPhone-Modelle des Großkunden Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Es sei weiterhin nicht bekannt, welche Komponenten der Chiphersteller beisteuere, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Apple-Zulieferern. Nach der früheren Mitteilung von Apple, in einem von drei neuen Modellen künftig eigene Energie-Management-Chips (PMIC) verwenden zu wollen, habe es bislang darüber hinaus keine weiteren Informationen gegeben./ck/tav Datum der Analyse: 13.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-09-13/14:20

ISIN: GB0059822006