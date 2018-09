Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für LVMH nach einem Treffen mit Managern in Shanghai auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Dort habe sich der Luxusgüterkonzern positiv geäußert, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der jüngst positive Trend setze sich fort. Profitieren dürften die Franzosen unverändert von der rasanten Zunahme der chinesischen Mittelklasse und deren tief verwurzeltem Streben nach Statussymbolen./bek/tih Datum der Analyse: 17.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-09-17/17:32

ISIN: FR0000121014