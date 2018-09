Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lloyds auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Pence belassen. Die dominanten Themen im europäischen Bankensektor seien nach wie vor die weitere Zinsentwicklung, die verschärften staatlichen Auflagen sowie Signale einer Ergebniserholung, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auf dem aktuell niedrigen Bewertungsniveau preisten die Sektoraktien eine ungerechtfertigt hohe Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Europa ein, während sich die Kreditbedingungen der Branche besserten. Zu seinen "Top Picks" gehören unter anderem BNP Paribas, Credit Suisse, Banco Santander und die Unicredit./edh/zb Datum der Analyse: 18.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

