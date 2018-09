Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Die Chancen für den Erfolg einer klinischen Studie mit "Roxadustat", einem oralen Medikament für die Behandlung von Anämie in Verbindung mit chronischer Niereninsuffizienz, stünden gut, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen auf die künftigen Umsätze des Pharmakonzerns seien noch nicht vollständig eingepreist./mf/zb Datum der Analyse: 18.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-09-18/12:23

ISIN: GB0009895292