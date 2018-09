Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando von 46 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Gewinnwarnung des Onlinehändlers komme wegen des heißen Sommers und anspruchsvoller Vergleichszahlen nicht überraschend, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch besiegele der Schritt ein enttäuschendes Jahr und werfe Fragen über das Geschäftsmodell auf. Zalando stecke in der Zwickmühle, das Umsatzwachstum angesichts erhöhter Kapazitäten und zunehmenden Wettbewerbs weiter voranzutreiben. Er kürzte seine Schätzungen für das Gesamtjahr./tih/tav Datum der Analyse: 18.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

