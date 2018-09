Die DZ Bank hat Zalando von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert der Papiere des Online-Modehändlers aber von 38 auf 35 Euro gesenkt. Nach dem jüngsten Kursrückgang seien die Herausforderungen eingepreist, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht die Gründe für die überraschend deutliche Gewinnwarnung nicht nur in ungünstigen Wetterbedingungen und höheren Rabatten, sondern auch in einem geringeren Warenkorbwert und steigenden Kosten im Fulfillment. Hier bietet das Unternehmen den Verkaufspartnern die Nutzung seiner logistischen Infrastruktur und Expertise./ag/edh Datum der Analyse: 18.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-09-18/14:48

ISIN: DE000ZAL1111