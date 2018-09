Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BASF von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Chemiekonzerns werde nach wie vor auf einem attraktiven Kursniveau gehandelt, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wertversprechend seien die Cashflows und die laufenden Neuausrichtungen im Portfolio. Die Kurszieländerung begründete er mit Anpassungen an seinen Erwartungen beim risikofreien Zinssatz./tih/zb Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-09-19/08:31

ISIN: DE000BASF111