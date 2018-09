Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zalando von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 44 Euro gesenkt. Nach dem Kurseinbruch in Reaktion auf die erneute Umsatz- und Gewinnwarnung des Online-Modehändlers seien nun sämtliche Belastungsfaktoren eingepreist, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zalando-Aktie notiere derzeit rund 20 Prozent unter ihrem historischen Durchschnitt sowie rund 15 Prozent unter der Bewertung des Wettbewerbers Asos und sei damit attraktiv./edh/ag Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-09-19/09:32

ISIN: DE000ZAL1111