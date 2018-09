Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Cateringunternehmens Do&Co von 48,50 Euro auf 55,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum bestätigten die Analysten bei "Accumulate".

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,13 Prozent bei 75,10 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: AT0000818802