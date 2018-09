Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Die Bergbau-Aktien seien derzeit im Griff der Pessimisten, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Sektorwerte preisten derzeit Rohstoffe unter Marktwert ein, obwohl die grundlegenden Bedingungen solide seien. Glencore überzeuge jedoch mit attraktiven Rückflüssen an die Aktionäre./tih/edh Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-09-20/11:40

ISIN: JE00B4T3BW64