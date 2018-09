Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach einem Investorentag mit Schwerpunkt auf dem britischen Stromübertragungsgeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Pence belassen. An Details habe es nicht gemangelt, beim Ausblick aber hätten diese gefehlt, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt habe er den Eindruck gewonnen, dass das Management etwas optimistischer klinge zuvor von ihm erwartet./tih/bek Datum der Analyse: 21.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-09-24/14:34

ISIN: GB00BDR05C01