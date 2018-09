Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Ceconomy angesichts des Verkaufs von einem Großteil der Metro-Beteiligung an EP Global auf "Halten" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Er gehe davon aus, dass sich der vereinbarte Preis in der Größenordnung des letzten Buchwertes bewegt, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/bek Datum der Analyse: 24.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-09-24/14:35

ISIN: DE0007257503