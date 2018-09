Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Total SA vor einer Stategiepräsentation von 59 auf 62 Euro angehoben und die Aktie mit "Buy" eingestuft. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2019 und 2020 seien wegen verbesserter Aussichten erhöht worden, schrieb Analystin Irene Himona in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinnentwicklung sollte sich entsprechend positiv auf die freien Mittel auswirken, was die Kaufempfehlung unterstreiche./mf/tih Datum der Analyse: 24.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-09-24/14:52

ISIN: FR0000120271