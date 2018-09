TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erhöht erneut Ergebnisprognose fur das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erhöht erneut Ergebnisprognose fur das Geschäftsjahr 2018 25.09.2018 / 15:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erhöht erneut Ergebnisprognose fur das Geschäftsjahr 2018 - TTL geht nun von einem Konzernergebnis 2018 von rund 4,1 Mio. Euro aus Munchen, 25. September 2018 Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (WKN 750100) erhöht aufgrund der besser als erwarteten Geschäftsentwicklung ihrer Beteiligungsunternehmen erneut die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018. Grund dafür ist vor allem die überaus positive Geschäftsentwicklung der German Estate Group (GEG), insbesondere im Zusammenhang mit den im September 2018 bislang von ihr veröffentlichten Transaktionsabschlüssen. Vor diesem Hintergrund heben wir unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 erneut an. Wir rechnen nunmehr mit einem Konzernergebnis 2018 von rund 4,1 Mio. Euro und werden damit unsere zuletzt im Halbjahresbericht 2018 veröffentlichte Prognose für das Konzernergebnis 2018 von 3,6 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro übertreffen. Mitteilende Person: Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse: Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 25.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 727033 25.09.2018 CET/CEST

ISIN DE0007501009

AXC0200 2018-09-25/15:26