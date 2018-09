Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Die Tochter Audi des Wolfsburger Autobauers bewege sich mit ihrer E-Tron-Technologie in Sachen Elektroantrieb in die richtige Richtung, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stimmung insgesamt im Autosektor werde derzeit besser und VW bleibe ihr "Top Pick" in der Branche./tih/gl Datum der Analyse: 25.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-09-25/16:32

ISIN: DE0007664039