Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Glencore von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 400 auf 390 Pence gesenkt. Eine ansprechende Bewertung bringe im Minensektor die Möglichkeit mit sich, bei nur geringem Risiko in eine strukturell besser ausgestellte Branche zu investieren, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob die Brancheneinschätzung daher auf "Attractive"an. Glencore zählt er nun zu seinem Favoritenkreis./tih/gl Datum der Analyse: 24.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-09-25/18:12

ISIN: JE00B4T3BW64