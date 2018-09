Scout24 AG: Veränderungen im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Personalie Scout24 AG: Veränderungen im Vorstand 25.09.2018 / 19:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Scout24 AG: Veränderungen im Vorstand München, 25. September 2018 - Die Scout24 AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute mit Tobias Hartmann einen neuen Vorstandsvorsitzenden gewonnen hat. Tobias Hartmann wird sein Amt zum 1. Januar 2019 oder früher antreten. Er ist derzeit Vorstandsmitglied und President North America der HelloFresh SE. Weiterhin hat der Aufsichtsrat heute einer einvernehmlichen Beendigung der Tätigkeit des amtierenden Vorstandsvorsitzenden, Gregory Ellis, mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 zugestimmt. Herr Ellis wird den Nachfolger bei der Übernahme des neuen Amtes unterstützen. Wie bereits bekannt gegeben, scheidet er aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Der Aufsichtsrat bedauert dies sehr und dankt ihm für sein hohes Engagement und die sehr erfolgreiche Arbeit in den vergangenen 4,5 Jahren seiner Amtszeit. Darüber hinaus hat Christian Gisy mittgeteilt, dass er für eine Verlängerung des am 30. September 2019 auslaufenden Vertrages als Finanzvorstand nicht zur Verfügung steht. Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Controlling Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartner für die Presse Jan Flaskamp Vice President Communications & Marketing Tel.: +49 30 24301 0721 E-Mail: mediarelations@scout24.com 25.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 AG Bothestr. 11-15 81675 München Deutschland Telefon: +49 89 44456 - 0 Fax: +49 89 44456 - 3000 E-Mail: ir@scout24.com Internet: www.scout24.com ISIN: DE000A12DM80 WKN: A12DM8 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 726533 25.09.2018 CET/CEST

