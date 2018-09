Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für IAG von 710 auf 735 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die britisch-spanische Flugholding sei in der Branche ein langfristiger Gewinner, dem auf kurze Sicht aber Gegenwind drohe, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei aber zuversichtlich, dass die Jahresziele erreicht werden könnten./tih/gl Datum der Analyse: 25.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-09-25/19:59

ISIN: ES0177542018