Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag von 12,6 auf 13,5 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management habe eingestanden, dass das operative Umfeld für den Autozulieferer im zweiten Halbjahr schwieriger sei und die Ziele für 2020 ambitionierter erschienen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem begrüße er aber den geäußerten Willen für eine Neuaufstellung des Unternehmens. Da solch ein Vorgang in der Regel schmerzvoll sei, bleibe er bei seinem neutralen Votum./tih/bek Datum der Analyse: 26.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-09-26/08:02

ISIN: DE000SHA0159