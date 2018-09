Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 98 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe der Sportartikelhersteller trotz des Rückenwinds von den Wechselkursen am Ausblick nichts geändert. Das starke Umsatzwachstum von Nike auf dem US-Markt stelle für das Wachstum von Adidas keine Gefahr da, fügte der Experte hinzu./ajx/bek Datum der Analyse: 26.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-09-26/09:04

ISIN: US6541061031