Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen von Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In den verbesserten Umsätzen des US-Sportartikelherstellers in den Vereinigten Staaten sehe er keine Bedrohung für das im zweistelligen Prozentbereich liegende Wachstum von Adidas, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Generell sollte der US-Markt anziehen./ajx/bek Datum der Analyse: 26.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-09-26/09:05

ISIN: DE000A1EWWW0