CR Capital Real Estate AG: Erweiterung des Vorstands DGAP-Ad-hoc: CR Capital Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung CR Capital Real Estate AG: Erweiterung des Vorstands 26.09.2018 / 11:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit Beschluss des Aufsichtsrats der CR Capital Real Estate AG, Berlin vom heutigen Tage wurde Frau Christiane Bohm (32) per 1. Oktober 2018 zum weiteren Vorstand der CR Capital Real Estate AG berufen. Der Vorstand der Gesellschaft besteht nunmehr aus Frau Christiane Bohm, Herrn Thomas Zienterski und Herrn Stefan Demske. Frau Christiane Bohm hat an der Humboldt Universität, Berlin Betriebswirtschaftslehre studiert und ist seit mehr als 3 Jahren für die Gesellschaft, zuletzt als Prokuristin und Leiterin des Bereichs Controlling und Finanzen tätig. Frau Bohm übernimmt innerhalb des Vorstands die Position des CFO. Mit der Berufung von Frau Christiane Bohm zum Vorstand trägt der Aufsichtsrat dem weiteren Wachstum der Gesellschaft Rechnung. 26.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital Real Estate AG Fasanenstraße 77 10623 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 889 26 88 0 Fax: +49 30 889 26 88 69 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: www.capital-real-estate-ag.de ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 727385 26.09.2018 CET/CEST

