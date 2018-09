Deutsche Konsum REIT verlängert Wandelanleihen und reduziert die Finanzierungskosten deutlich - Anhebung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Prognose/Anleihe Deutsche Konsum REIT verlängert Wandelanleihen und reduziert die Finanzierungskosten deutlich - Anhebung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 26.09.2018 / 19:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Deutsche Konsum REIT verlängert Wandelanleihen und reduziert die Finanzierungskosten deutlich - Anhebung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 Broderstorf, 26. September 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat heute mit den Anleihegläubigern der beiden ausstehenden Wandelanleihen 2015/2020 eine Verlängerung der Laufzeit um fünf Jahre bis zum 30. Januar 2025 vereinbart. Damit verbunden ist die Modifizierung der Anleihebedingungen dahingehend, dass der Coupon der EUR 30 Mio. Anleihe von 5,0% p.a. auf 1,35% p.a. reduziert wird. Der Coupon der EUR 7 Mio. Anleihe verbleibt bei 1,0% p.a. Weiterhin werden die jeweiligen Wandlungspreise um 7 % bzw. 5% angehoben, wodurch sich eine Verringerung der im Zeitpunkt der Wandlung eintretenden Verwässerung um insgesamt rund 5 Prozentpunkte ergibt. Durch die Reduzierung des Coupons verringern sich die durchschnittlichen Fremdfinanzierungskosten der Deutsche Konsum REIT insgesamt auf 1,87% p.a. (vorher 2,33% p.a.). Die modifizierten Anleihebedingungen sollen mit Wirkung zum 1. November 2018 in Kraft treten und entlasten den FFO um rund EUR 1,1 Mio. pro Jahr. Dadurch ergibt sich eine Anhebung der FFO Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 auf EUR 26 bis 29 Mio. EUR (vorher EUR 25 Mio. bis EUR 28 Mio.). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Herr Christian Hellmuth Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. 0331 / 74 00 76 - 517 Fax: 0331 / 74 00 76 - 520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de 26.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 727777 26.09.2018 CET/CEST

