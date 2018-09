Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta044/26.09.2018/20:45) - Der Aufsichtsrat der Ming Le Sports AG hat heute Herrn Armin Burckhardt zum weiteren Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft begrüßt Herrn Armin Burckhardt und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihm.



