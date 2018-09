EANS-Adhoc: Verkauf der von Kerbler & Kowar gehaltenen Anteile an ARCA braucht mehr Zeit Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Fusion/Übernahme/Beteiligung 27.09.2018 Wien - Im Zusammenhang mit der seit vergangenem Jahr angestrebten Mehrheitsbeteiligung durch die slowakische Arca Investments, a.s. ("Arca") an der Wiener Privatbank SE ("Gesellschaft") wurde der Gesellschaft mitgeteilt, dass sich die bankaufsichtsrechtliche Freigabe der Transaktion verzögert. Arca hat zur Genehmigung der Transaktion ua noch Stellungnahmen der slowakischen und tschechischen Bankenaufsicht beizubringen. Arca, Günter Kerbler und Johann Kowar beabsichtigen, an der Transaktion festzuhalten. Die ursprünglich im Kaufvertrag festgesetzte Frist zur Herbeiführung der aufschiebenden Bedingungen soll verlängert werden. Die Abwicklung der Transaktion wird für das 1. Halbjahr 2019 erwartet. Mit dem Closing der Transaktion ist Arca zur Legung eines Pflichtangebotes gemäß § 22 ÜbG verpflichtet. Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes ? eduard.berger@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31?0, F -710 www.wienerprivatbank.com Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0094 2018-09-27/09:49