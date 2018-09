EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX steht vor Verkauf des Großprojektes Sonnenhöfe in Schönefeld über Budgetansatz DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX steht vor Verkauf des Großprojektes Sonnenhöfe in Schönefeld über Budgetansatz 27.09.2018 / 12:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EYEMAXX steht vor Verkauf des Großprojektes Sonnenhöfe in Schönefeld über Budgetansatz Aschaffenburg, den 27. September 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) ist in fortgeschrittenen Verhandlungen für den Verkauf eines ihrer größten Immobilienprojekte, die "Sonnenhöfe" in Schönefeld bei Berlin, an einen großen institutionellen Investor. Damit wird die EYEMAXX Real Estate AG und ihr Partner, die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG, den bei Projektbeginn erwarteten Verkaufspreis voraussichtlich übertreffen können. Die Transaktion soll im Rahmen eines Forward Sale erfolgen. Dabei ist vorgesehen, dass EYEMAXX die auf dem rund 51.000 Quadratmeter großen Areal geplanten 18 mehrgeschossigen Wohn- und Bürogebäude erstellt. Die jeweilige Vermietung und Vermarktung übernimmt der Käufer. Die Zahlung des Kaufpreises ist nach Fertigstellung und Übergabe von vereinbarten Bauabschnitten geplant. Über die konkreten Details wurde Stillschweigen vereinbart. Das gesamte Projekt wird von ZÜBLIN als Generalunternehmer mit fest vereinbarten Preisen errichtet. Der Abschluss des gesamten Bauprojektes ist für das dritte Quartal 2021 geplant. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Das Projekt 'Sonnenhöfe' ist das zweite Wohn- und Büroimmobilienprojekt, das EYEMAXX im Rahmen eines Joint Ventures mit der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG in der Gemeinde Schönefeld südlich von Berlin realisiert. EYEMAXX ist an dem Joint Venture mit 50,1 Prozent beteiligt. Es gehört neben den Projekten 'Vivaldi Höfe' in Schönefeld und 'Postquadrat' in Mannheim mit einem Volumen von zusammen über 500 Mio. Euro zu den größten Immobilienentwicklungen von EYEMAXX überhaupt. Die Bauarbeiten beim Projekt 'Sonnenhöfe' im neuen Stadtentwicklungsgebiet von Schönefeld verlaufen planmäßig, im Juli 2018 erfolgte die Grundsteinlegung. In drei Bauabschnitten sollen bis 2021 Wohneinheiten mit einer Nutzfläche von über 38.000 Quadratmetern, rund 11.400 Quadratmeter Büroflächen, ca. 1.200 Quadratmeter Einzelhandelsflächen, 475 Tiefgaragenplätze und 231 Außenstellplätze entstehen. Dr. Michael Müller, CEO der EYEMAXX Real Estate AG, kommentiert: 'Der Verkauf des kompletten Projekts bereits in diesem frühen Stadium, das heißt lange vor Fertigstellung, untermauert die Qualität dieses Vorhabens bzw. unsere Expertise in der Realisierung von Großprojekten und spricht natürlich auch für die sehr gute Standortwahl. Für uns bedeutet es auch Planungssicherheit und eine Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich.' Über die EYEMAXX Real Estate AG Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 890 Mio. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 905505-52 27.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Weichertstraße 5 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17 Fax: +49 (6021) 38 669 15 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9 , WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 728069 27.09.2018 CET/CEST

