Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Dynamik im Cloud-Geschäft sei im Branchenvergleich bemerkenswert, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Zuwächse bei der In-Memory-Datenbank Hana lägen auf hohem Niveau. Der Experte rechnet in den kommenden, saisonal stärkeren Quartalen weiter mit dynamischem Wachstum. Aktuell sei SAP gegenüber dem Cloud-Wettbewerber Salesforce deutlich unterbewertet./ajx/tih Datum der Analyse: 27.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-09-27/16:51

ISIN: DE0007164600