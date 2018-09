Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta041/27.09.2018/19:30) - Die Hauptversammlung der NameProtect AG (ISIN: DE0003580122) beschloss heute nachmittag in Berlin die Neuausrichtung im Bereich der Blockchain Technologie.



Die Gesellschaft wird in "Blockchain Infrastructure Group AG" umbenannt.



Der Unternehmensgegenstand umfasst nunmehr u.a. "die Entwicklung, das Betreiben von Geschäftskonzepten im Bereich der Blockchain Technologie sowie Beteiligungen im In-und Ausland."



Einstimmig wurden drei neue Aufsichtsräte gewählt: Edward Lees, früher Managing Director bei Goldman Sachs, dort verantwortlich für die Special Situation Unit, European Events Trading Group. Zuvor arbeitete er bei Morgan Stanley in New York. Lees studierte an den renommierten Wharton und Amherst Colleges (MBA). Ulrik Fugmann war elf Jahre bei Goldman Sachs, Senior Vice President und Head European Events Trading Group. Er studierte an der Universität Kopenhagen (MSc). Angel Sirakov ist Spezialist für Blockchain Technologie.



(Ende)



Aussender: NameProtectAG Adresse: Novalisstraße 11, 10115 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Short E-Mail: info@nameprotect.de Website: www.nameprotect.de



ISIN(s): DE0003580122 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1538069400777



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 27, 2018 13:30 ET (17:30 GMT)