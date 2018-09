Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta042/27.09.2018/19:57) - Die CA Immobilien Anlagen AG wurde heute informiert, dass die seitens der IMMOFINANZ Gruppe auf Basis der Namensaktien entsandten Aufsichtsratsmitglieder Dr. Oliver Schumy und Mag. Stefan Schönauer im Zuge des Vollzugs des Verkaufs der 26% Beteiligung an der Gesell-schaft mit Wirkung zum Ablauf des 27. September 2018 als Mitglieder des Aufsichtsrates abberufen wurden. Gleichzeitig machte die SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l. als neuer Kernaktionär und Inhaber der vier Namensaktien der CA Immobilien Anlagen AG von ihren Entsendungsrechten aus den Namensaktien teilweise Gebrauch und entsandte Sarah Broughton, Laura Mestel Rubin sowie Jeffrey Gordon Dishner.



(Ende)



Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Claudia Höbart Tel.: +43 (0)1532 5907 502 E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com Website: www.caimmo.com



ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1538071020832



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 27, 2018 13:57 ET (17:57 GMT)