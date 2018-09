Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Ankündigung einer Aufspaltung in zwei Konzerne auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Ankündigung sei insofern eine Überraschung, als Thyssenkrupp erst noch einen neuen Aufsichtsratschef sowie einen neuen, dauerhaften Vorstandschef präsentieren müsse, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für seine Ideal-These für Thyssenkrupp seien die Nachrichten aber ein starker Treiber./ajx/bek Datum der Analyse: 27.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-09-28/15:18

ISIN: DE0007500001