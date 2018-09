Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BASF angesichts der näher rückenden Fusion des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall mit Dea auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Transaktion zeige, dass das Management der BASF das Portfolio in Richtung werthaltigere Aktivitäten umbaue, einschließlich der jüngsten Agrarchemie-Geschäfte mit Bayer, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Chemie-Gigant sei inzwischen fokussierter, was Investoren über eine Aufwertung der Aktie würdigen sollten./ajx/bek Datum der Analyse: 28.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-09-28/15:24

ISIN: DE000BASF111