Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Statt einer Aufteilung in "gute" und "schlechte" Unternehmensteile habe er eher mit einer Abspaltung von einzelnen Bereichen gerechnet, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält den Beschluss aber dennoch für sinnvoll und glaubt, dass in Kürze auch Tacheles in puncto neuer Konzernchef geredet wird. Seine Sorgen um die Gewinnqualität und die Bilanz des Industriekonzerns bestünden jedoch weiter./tih/ag Datum der Analyse: 28.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007500001