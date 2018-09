Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo in einer aktuellen Sektorstudie von 30 auf 38,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung bleibt weiter bei "Buy".

Analyst Christoph Schultes sieht CA Immo als die beste Wahl unter den österreichischen börsennotierten Immobilienwerten. Eine Stärke des Unternehmens sind ihm zufolge die attraktiven Assets in Innenstadtlagen von Städten wie Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf. Der Analyst sieht ein Entwicklungspotenzial in der Höhe von knapp 4,2 Mrd. Euro innerhalb der nächsten 10 Jahre.

Beim Gewinn je Aktie rechnet der Erste-Analyst für 2018 mit einem Wert von 1,48 Euro je Aktie. In den Folgejahren soll er auf 1,52 Euro (2019) bzw. auf 1,65 Euro (2020) je Titel steigen.

Die Dividendenprognosen belaufen sich pro Anteilsschein auf 0,90 Euro für das laufende Geschäftsjahr, sowie auf 1,00 bzw. 1,05 Euro je Aktie für 2018 und 2019.

Am Freitagnachmittag notierte die CA-Immo-Aktie an der Wiener Börse bei plus 0,66 Prozent auf 30,40 Euro.

