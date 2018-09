Die Credit Suisse hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er komme von der Veranstaltung mit der Überzeugung, dass der Autozulieferer den Wandel in der Antriebssparte erfolgreich gestaltet, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schaeffler bleibe der "Top Pick" der Schweizer Bank in der Auto-Zulieferbranche./tih/she Datum der Analyse: 28.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-09-28/18:29

ISIN: DE000SHA0159