MEDIENMITTEILUNG Anstieg des provisorisch berechneten inneren Werts pro Aktie in den ersten neun Monaten 2018 auf CHF 10.65 (Performance von 7.92% ausschüttungsbereinigt) In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres stieg der provisorisch berechnete innere Wert der Gesellschaft von CHF 10.61 pro Aktie per 31. Dezember 2017 auf CHF 10.65 per 30. September 2018. Dies ergibt eine Performance von 7.92% (bereinigt um die Nennwert-rückzahlung von CHF 0.80) und entspricht einem Ergebnis von rund CHF 7.68 Mio. für die ersten neun Monate. Der Net Asset Value (NAV) wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden. Zürich, 1. Oktober 2018 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch

ISIN CH0005059438

