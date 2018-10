Meier Tobler Group AG: Verwaltungsrat distanziert sich von der vom Grossaktionär Ferguson vorgenommenen Wertberichtigung EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Stellungnahme Meier Tobler Group AG: Verwaltungsrat distanziert sich von der vom Grossaktionär Ferguson vorgenommenen Wertberichtigung 02.10.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Nebikon, 2. Oktober 2018 Meier Tobler: Verwaltungsrat distanziert sich von der vom Grossaktionär Ferguson vorgenommenen Wertberichtigung * Ferguson nimmt Wertberichtigung auf Beteiligung an Meier Tobler vor * Der Verwaltungsrat von Meier Tobler distanziert sich von dieser Massnahme * Weiterer Umsatzrückgang im dritten Quartal * Massnahmenpaket gestartet, Turnaround ausstehend Ferguson ist mit 39.2 Prozent Beteiligungsquote der grösste Aktionär von Meier Tobler. Im heute publizierten Jahresabschluss per 31. Juli 2018 nimmt Ferguson eine Wertberichtigung auf der Beteiligung an Meier Tobler vor. Dabei wird der Beteiligungswert deutlich unter den momentanen Marktwert reduziert. Der Verwaltungsrat von Meier Tobler distanziert sich von dieser Massnahme von Ferguson und der damit verbundenen neuen Bewertung der Meier Tobler Aktien durch Ferguson. Der Verwaltungsrat hält ausserdem fest, dass diese Wertberichtigung aufgrund interner Überlegungen von Ferguson erfolgte und nicht auf materiellen Informationen zum Geschäftsverlauf von Meier Tobler beruhte, die nicht öffentlich bekannt waren. Der Umsatzrückgang von Meier Tobler war im dritten Quartal stärker als im ersten Halbjahr. Das im August angekündigte Massnahmenpaket für mehr Kundennähe wurde zwar erfolgreich gestartet, konnte aber bisher noch keine Verbesserung der Umsatzentwicklung bewirken. In den ersten neun Monaten beträgt der Umsatzrückgang voraussichtlich rund 5.5 Prozent. Meier Tobler ist überzeugt, die richtigen Massnahmen eingeleitet zu haben und in den nächsten Monaten einen Turnaround in der Umsatzentwicklung erreichen zu können. Weitere Auskünfte Meier Tobler, Corporate Communications +41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch www.meiertobler.ch/investoren Termine 31. Dezember 2018 Abschluss des Geschäftsjahres 201821. Februar 2019 Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2018 27. März 2019 Generalversammlung Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Feldstrasse 11 6244 Nebikon Schweiz Telefon: +41 44 806 41 41 Fax: +41 44 806 49 49 E-Mail: group@meiertobler.ch Internet: www.meiertobler.ch ISIN: CH0208062627 Valorennummer: 20806262 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 729353 02.10.2018 CET/CEST

