Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das Hauptargument sei derzeit die Bewertung, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So komme der Pharmabereich auf weniger als die Hälfte beim Verhältnis Unternehmenswert zu bereinigtem operativem Gewinn. (Ebitda)./mf/zb Datum der Analyse: 02.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-10-02/13:55

ISIN: DE000BAY0017