Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fresenius nach dem günstigen Gerichtsentscheid in den USA im Fall Akorn auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Da der US-Generikahersteller gegen die Aufhebung des Kaufvertrages in Berufung gehen werde, dürfte eine endgültige Entscheidung durch das Oberste Gericht im ersten Quartal 2019 zu erwarten sein, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es wäre eine Überraschung, sollten die Obersten Richter das Urteil der ersten Instanz revidieren, so der Experte./tav/jha/ Datum der Analyse: 02.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-10-02/14:02

ISIN: DE0005785604