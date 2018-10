Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Im Rahmen des Kapitalmarkttages 2018 am 9. Oktober in London könnte der Spezialist für Zahlungslösungen eine neue Strategie bis 2023 vorstellen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür spreche, dass die "Vision 2020" schneller Realität geworden sei als gedacht./mf/ag Datum der Analyse: 02.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-10-02/14:07

ISIN: DE0007472060