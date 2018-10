Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das Urteil eines Gerichts in Delaware zugunsten von Fresenius im Streit mit Akorn beseitige etwas Unsicherheit, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei angesichts der Marktstellung des Unternehmens attraktiv./mf/zb Datum der Analyse: 02.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-10-02/14:11

ISIN: DE0005785604