Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Auf Basis der bisherigen Informationen sei nicht abzuschätzen, ob die Pläne der Bundesregierung zur Vermeidung von Fahrverboten für Dieselautos Risiken für die Ausblicke der Autobauer beinhalteten, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auf den ersten Blick sähen die Vorschläge aber recht herstellerfreundlich aus. Bei VW sei das Risiko einer daraus resultierenden Gewinnwarnung am geringsten. Raab zählt VW zu den von ihm bevorzugten Sektortiteln./gl/jha/ Datum der Analyse: 03.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-10-03/15:01

ISIN: DE0007664039