Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung zum Geschäft mit der Autoindustrie habe sich der Halbleiterkonzern ungeachtet der kurzfristigen Sorgen am Markt mit Blick auf die Wachstumsaussichten weiter zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/jha/ Datum der Analyse: 03.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-10-03/15:09

ISIN: DE0006231004