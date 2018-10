Die britische Investmentbank HSBC hat Nike von "Buy" auf "Hold" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 92 US-Dollar belassen wurde. Fundamental gebe es an der Aktie des Sportartikelkonzerns nichts zu bemängeln, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie werde seiner Einschätzung nach aber zu einem Thema. Chancen und Risiken sieht der Experte nun in einem angemessenen Verhältnis./tih/jha/ Datum der Analyse: 02.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-10-03/15:42

ISIN: US6541061031