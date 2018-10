Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Danone von 79 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei den Franzosen sei die Trendwende voll in Gang, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis Datum der Analyse: 04.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-10-04/14:46

ISIN: FR0000120644