Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 111 auf 109 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die operativen Aussichten der Düsseldorfer seien aktuell nicht mehr so gut wie sie einmal waren, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien zwar im Branchenvergleich besonders niedrig bewertet, es fehle aber an Kurstreibern./ag/mis Datum der Analyse: 04.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432