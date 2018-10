Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta022/04.10.2018/15:25) - Die Tyros AG (ISIN DE000A2AAB74 / WKN, A2AAB7) erhöht ihre Beteiligung an der NEXT GEN GIFTING INC. (NGG), ein auf Kryptowährungen in Form von Geschenkgutscheinen spezialisieres Technologieunternehmen, von 62,7 % auf 100 %. Der Kaufpreis für die Anteile in Höhe von EUR 945.666 wird spätestens am 1. April 2019 fällig, die Anteile gehen aber sogleich auf die Tyros AG über.



Mit der Komplettübernahme der NGG richtet sich die Tyros AG neu aus und konzentriert sich künftig vollständig auf das Geschäft mit physischen und digitalen Geschenkkarten bzw. Gutscheinen, die in Kryptowährungen umgewandelt werden können. Der Vorstand sieht ein hohes Marktpotenzial für Geschenkgutscheine auf Basis von Kryptowährungen. Vor diesem Hintergrund plant das Unternehmen auch eine Umfirmierung.



Das Geschäftsmodell der Tyros AG sieht die Vermarktung von Krypto-Geschenkkarten und -Gutscheine an Endverbraucher (B2C) sowie auch an Firmenkunden (B2B) vor. Hierzu entwickelt das Unternehmen derzeit eine App, die eine Walletfunktion für Kryptowährungen enthält. Diese App soll in den nächsten Wochen verfügbar sein und ermöglicht den Nutzern den unkomplizierten Zugang zu Kryptowährungen.



Über Tyros AG Die Tyros AG mit Sitz in Hamburg ist ein auf Kryptowährungen in Form von Geschenkgutscheinen spezialisieres Technologieunternehmen. Die Tochtergesellschaft NGG hat eine Plattform entwickelt, die dem weltweit wachsenden Interesse an Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash gerecht wird. In Form von verbraucherfreundlichen digitalen und physischen Geschenkkarten und Gutscheinen können Privatpersonen Kryptowährungen schnell und einfach erwerben.



Die Tyros AG ist an der Hamburger Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A2AAB74 / WKN A2AAB7). Weitere Informationen finden Sie unter www.tyros.ag.



Kontakt: Gunnar Binder, Vorstand Tyros AG Tel: +49 40 679 580-53



Pressekontakt: Kirchhoff Consult AG tyros@kirchhoff.de



(Ende)



Aussender: Tyros AG Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679580-53 E-Mail: info@tyros.ag Website: www.tyros.ag



ISIN(s): DE000A2AAB74 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1538659500995



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 04, 2018 09:25 ET (13:25 GMT)