Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für PSA auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Rückstellungen des französischen Autobauers für Kulanz- und Gewährleistungsfälle seien sehr niedrig und damit ganz typisch für einen Massenhersteller, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei zwar als Qualitätszeichen zu werten, doch sei eine Anhebung in der Zukunft nicht ausgeschlossen - etwa, wenn die Marke Opel Nachrüstungen für Euro-5-Diesel anbieten müsse. Andererseits dürfte es PSA schwerfallen, seine Rückstellungen noch weiter zu senken./tav/tih Datum der Analyse: 04.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-10-04/16:57

ISIN: FR0000121501