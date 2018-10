SLEEPZ AG vereinbart Finanzierung über 5 Mio. EUR, Oliver Borrmann scheidet aus dem Vorstand aus DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie SLEEPZ AG vereinbart Finanzierung über 5 Mio. EUR, Oliver Borrmann scheidet aus dem Vorstand aus 05.10.2018 / 13:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 SLEEPZ AG vereinbart Finanzierung über 5 Mio. EUR, Oliver Borrmann scheidet aus dem Vorstand aus Berlin, 05.10.2018 - Die SLEEPZ AG hat heute mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA sowie der Apeiron Investment Group Ltd eine Finanzierung über 5 Mio. EUR vereinbart. Hiervon werden 2 Mio. EUR über die Zeichnung der Wandelanleihe 2018/2021 bereitgestellt, deren Nachplatzierung nunmehr am 10.10.2018, 12:00 Uhr (MESZ) endet. Weitere 3 Mio. EUR werden als langfristig laufendes Darlehen an die SLEEPZ AG ausgereicht. Mit der Finanzierung wird die Basis für die geplanten Übernahmen der URBANARA GmbH und der Sam Stil-Art-Möbel GmbH gelegt. Das Term Sheet mit URBANARA wurde zwischenzeitlich bis Ende Oktober verlängert. Im Rahmen dieser Finanzierung haben verschiedene Aktionäre, darunter auch der Vorstand Oliver Borrmann, der Aperion eine Option zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft eingeräumt. Oliver Borrmann hat sich im Zusammenhang mit der Transaktion aus persönlichen Gründen entschieden, sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 31.10.2018 niederzulegen. Er wird die Gesellschaft noch bis Jahresende insbesondere in der Vorbereitung und Umsetzung der angestrebten Übernahmen beratend unterstützen. Mitteilende Person: Oliver Borrmann, Vorstand Kontakt: Corinna Riewe, + 49-30-20305567, cr@sleepz.com 05.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 729803 05.10.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E3772 DE000A2E4L59

AXC0144 2018-10-05/13:25