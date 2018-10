Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat von 1020 auf 940 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen einigen Marktbefrüchtungen glaube er nicht, dass die Wachstumsphase des Essenslieferanten auf dem britischen Heimatmarkt bereits zu Ende sei, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie zeichne sich durch ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis aus./edh/mis Datum der Analyse: 05.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-10-05/13:57

ISIN: GB00BKX5CN86